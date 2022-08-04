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Tefecilik yapan baba ve oğlu tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir baba ve oğlunun, vatandaşlara faizle para verdiği, ödeyemeyen kişilerin mülklerini icra yoluyla almaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonla yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

Asayiş 04.08.2022, 18:23
Tefecilik yapan baba ve oğlu tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir baba ve oğlunun, vatandaşlara faizle para verdiği, ödeyemeyen kişilerin mülklerini icra yoluyla almaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonla yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

Alanya ilçesinde 9 kişiye faizle para veren baba Ö.A. (69) ve oğlu N.A.’nın (44), yüksek faizleri ödeyemeyen vatandaşları tehdit ettikleri öğrenildi. Konu üzerine inceleme başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin baba ve oğlunun tehdit yoluyla vatandaşların mülklerini icra yoluyla ellerinden almaya çalıştıklarını belirledi. KOM ekipleri tarafından baba ve oğlu yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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