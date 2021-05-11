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Tefeciler borcunu ödemeyeni darp etmişler

Mersin’de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, çek, ipotek bulunan tapular ele geçirilirken, şüphelilerin borcunu ödemeyen müştekileri darp ettikleri de ortaya çıktı.

Asayiş 11.05.2021, 11:15
Tefeciler borcunu ödemeyeni darp etmişler

Mersin’de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, çek, ipotek bulunan tapular ele geçirilirken, şüphelilerin borcunu ödemeyen müştekileri darp ettikleri de ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama suçlarını yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ş. ile N.Ş. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada farklı şahıslara ait çok sayıda kredi kartı, çek ve ipotek bulunan tapular ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazdıkları görüldü. Ayrıca şüphelilerin parayı ödemeyen müştekileri darp ettikleri de ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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