Tefeciden aldığı parayı borç veren kadın parasını geri alamayınca canına kıymak istedi
ADANA’DA BİR KADIN TEFECİDEN ALDIĞI 22 BİN TL’Yİ BORÇ VERDİĞİ KİŞİDEN GERİ ALAMAYINCA SULAMA KANALINA ATLAYIP CANINA KIYMAK İSTEDİ. POLİS VE ÇARŞI MAHALLE BEKÇİLERİ KADINI SULAMA KANALINA ATLAYACAĞI SIRADA YAKALAYARAK KURTARDI.
Adana’da bir kadın tefeciden aldığı 22 bin TL’yi borç verdiği kişiden geri alamayınca sulama kanalına atlayıp canına kıymak istedi. Polis ve çarşı mahalle bekçileri kadını sulama kanalına atlayacağı sırada yakalayarak kurtardı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan DSİ’e ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Kezban S., tefeciden 22 bin TL para alarak bir arkadaşına verdi. Daha sonra Kezban S., arkadaşına verdiği 22 bin TL’yi alamayınca intihara kalkıştı. Sulama kanalına atlayarak canına kıymak isteyen Kezban S. kendisini ikna etmeye çalışan polislere,” Benim param gelecek. O para gelecek, paramı istiyorum.” diye
ağladı.
Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sırasında Kezban S., parayı borç verdiği kişiler için “Bunlarda vicdan yok” diye ağlamaya devam etti.
Bu sırada bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri gönderildi. Bir saatlik ikna çalışmaları sonuç vermezken Kezban S. suya atlayacağı sırada polis ve çarşı mahalle bekçileri tarafından kurtarıldı.
Genç kadın polis merkezine götürüldü.
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