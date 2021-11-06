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Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7’si tutuklandı

Adana polisinin tefecilik yaparak 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde edilen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına aldığı 17 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7’si tutuklandı.

Asayiş 06.11.2021, 09:59
Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7’si tutuklandı

Adana polisinin tefecilik yaparak 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde edilen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına aldığı 17 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 165 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 300 bin liralık haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 ayrı tefecilik şebekesini deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 18 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. 3 Kasım günü şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan bir şüpheliyle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 310 bin 800 TL değerinde 9 senet ve fotokopisi, borçlusu belli ancak rakamı boş bırakılmış 18 senet, 73 boş senet, alacak notlarının bulunduğu 3 defter, 3 gram esrar, 2 tapu fotokopisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Sıraç Ö., Ahmet O. ile Erhan T.’nin ayrı tefecilik şebekelerine liderlik yaptığı öğrenildi. Tefecilik şebekelerinin, ağlarına düşürdükleri mağdurlara yüzde 100’e varan faiz uyguladıkları bildirildi. Şüphelilerin, borcunu ödeyemeyen mağdurları kaçırıp tehdit ettikleri, şiddet uyguladıkları öne sürüldü.

Öte yandan Sıraç Ö. ile ağabeyi Orhan Ö.’in, avukatlığını yapan kişinin bir müvekkilini ağına düşürdükleri ve faiz karşılığında para verdikleri belirtildi. Mağdurun parayı ödeyememesi üzerine kardeşlerin avukatı Seyhan ilçesindeki bir çiftlik evine kaçırdığı, burada ellerini bağlayarak başına tabanca dayadıkları, boş senede imza attırdıktan sonra serbest bıraktıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sıraç ile ağabeyi Orhan Ö., Mehmet Şerif Ö., Ahmet O., Oğuz D., Orhan Y. ile Erhan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Aygül A., İbrahim K., Umut G., Baki K., Hüseyin T., Serkan T. ile Sıraç İ. ise adli kontrol şartı, 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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