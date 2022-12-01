Tedavisinin ardından yeşil alanda beklerken fenalaşarak hayatını kaybetti

Karabük’te rahatsızlanması nedeniyle getirildiği hastanede ilk tedavisinin ardından durumu iyi olduğu söylenen kadın yeşil alanda beklediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Ölen kadının yakınlarının şikayetçi olması nedeniyle gözaltına alınan doktor ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. (57) isimli kadın evde aniden rahatsızlanması sonrası kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Burada bazı tetkiklerin yapılması sonrasında durumu iyi olan vatandaş yeşil alanda beklediği sırada panik atak geçirmesi sonucu kötüleşti. Burada tekrar ilaç verilen müdahale edilen A.S isimli kadın kırmızı alana kaldırılarak doktorların yaklaşık 1 saat 45 dakikalık müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

A.S.’nin yakınları müdahalede bulunan pratisyen hekim A.G.’den davacı ve şikayetçi olması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından hekim serbest bırakılırken, hayatını kaybeden A.S’nin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.