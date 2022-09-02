Tedavi için hastaneye gelen husumetlilerini bıçaklayan kadın tutuklandı

Antalya Manavgat’ta maddi hasarlı trafik kazasına karışıp, çıkan kavgada darp edilen 3 husumetlisini tedavi için geldikleri hastanede bıçaklayan kadın tutuklandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Gündoğdu Mahallesi’nde, daha önce dünür olan ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet oluşan iki aileden M.D., içinde T.G.’nin olduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Araçta yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K.’nin bulunduğu otomobil, geçtiğimiz gün Kumköy Turizm Merkezi’nde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirildi.

Tomogrofi sırası bekleyeni bıçakladı, diğer bölümlere geçip 2 kişiyi daha bıçakladı

Bu sırada, daha önce yaralanan kardeşini ziyarete gelen Neslihan G., husumetli olan ailenin yaralı üyelerinin hastaneye geldiğini öğrendi. Acil servise inen Neslihan G., yanında bulundurduğu bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K.’yi, ardından farklı bölümlerde bekleyen Şafak D. ile Meral D.’yi bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından hafif yaralandı. Şüphelilerden Neslihan G. ve eşi U.G. olay yerinden kaçtı.

Tutuklandı

Olay sonrası çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra şüpheli Neslihan G. ile eşi U. G. ve kavgaya karıştığı tespit edilen S.C., Z.G., A.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Z.G., A.İ. ve U.G. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Neslihan G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.