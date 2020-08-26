Tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Batman'da 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi.
Batman'da 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak intihar etmesine yol açtığı için 19 Ağustos'ta tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan, dün akşam tahliye edildi.
Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan dün akşam, tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi.
Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan’ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan cezaevine konulmuştu.
Hürriyet'in haberine göre, Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan’ı serbest bıraktı.
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