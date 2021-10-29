TCDD: "29 Ekim Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğim neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuşt

TCDD: "29 Ekim Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğim neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup. olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. "