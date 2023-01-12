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Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı
Batman’ın Kozluk ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan araça, husumetlileri tarafından çapraz ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Asayiş 12.01.2023, 19:34
Batman’ın Kozluk ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan araça, husumetlileri tarafından çapraz ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, taziye dönüşü Kozluk ilçesinden Armutlu köyüne giden bir araç, daha önce aralarından husumet bulunan bir grup tarafından çapraz ateşe alındı. Araçta bulunan 7 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastane ve köyde güvenlik önlemleri alındı.