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Taziye evinin klimasını çalan hırsızlar kameraya takıldı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı. Hırsızlık anı camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 08.07.2022, 16:38
Mardin’in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı. Hırsızlık anı camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Abdülkadir Paşa Mahallesi Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi’ni gözüne kestiren hırsızlar, çevreyi gözetledikten sonra taziye evinin penceresini açarak içeri girdi. Bu sırada hırsızlardan biri taziye evinin içerisine girerek sulu klimayı alıp, dışarıda duran arkadaşına uzattı. Klimayı aralarına alan hırsızlar, alandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taziye evinde klimanın olmadığını gören görevliler, görüntüleri izledikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek çalışma başlattığı öğrenildi.