Taziye evinden klima çalan hırsızlar kameraya takıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı. Hırsızlık anı camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Nusaybin ilçesinde Abdülkadir Paşa Mahallesi Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye evini gözüne kestiren hırsızlar, çevreyi gözetledikten sonra taziye evinin penceresini açarak içeri girdi. Bu sırada hırsızlardan biri taziye evinin içerisine girerek sulu klimayı alıp dışarıda duran arkadaşına uzatarak pencereden dışarı çıkarttı. Klimayı aralarına alan hırsızlar, alandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Taziye evinde klimanın olmadığını gören görevlileri görüntüleri izledikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek çalışma başlattığı öğrenildi.