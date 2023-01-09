Tayvan’dan Çin’in askeri tatbikatına kınama

Tayvan, ada çevresinde Çin’e ait 57 hava aracının tespit edildiğini belirterek Çin’in gerçekleştirdiği askeri tatbikatı kınadı.

Çin, bir aydan az bir kısa süre içerisinde Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ada çevresinde Çin’e ait 57 hava aracı ile 4 donanma gemisinin tespit edildiğini duyurdu. Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in ofisinden yapılan açıklamada, tatbikatın şiddetle kınandığı belirtilerek Tayvan Boğazı ile bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının hem Tayvan hem de Çin’in ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. Tayvan’ın pozisyonunun çok net olduğu ve çatışmaları tırmandırmayacağı kaydedilen açıklamada, Tayvan’ın egemenliğini ve güvenliğini kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceği aktarıldı. Açıklamada, Tayvan ordusunun, Tayvan Boğazı ve çevresindeki durumu kontrol altında tuttuğu ve soğukkanlılıkla karşılık verdiği ifade edildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı Doğu Harekat Alan Komutanlığı, dün Tayvan çevresinde denizde ve havada saldırılara odaklanan ortak muharebe tatbikatları düzenlediğini duyurmuştu. Açıklamada, tatbikatın ordunun ortak muharebe gücünü test etmek ve dış güçlerin kışkırtıcı eylemlerine kararlı bir şekilde yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Çin, 25 Aralık’ta Tayvan çevresinde 71 hava aracı ve 7 gemiyle askeri tatbikat düzenlemişti.

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor.