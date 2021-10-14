Tayvan’daki yangın faciasında can kaybı 46’ya yükseldi

Tayvan’ın Kaohsiung kentindeki 13 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

Tayvan’ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sıralarında 13 katlı binada çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Kaohsiung İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, "son derece şiddetli" olduğu belirtilen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği, 41 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, hükümet kundaklama ihtimalinin de araştırıldığını belirtti. Binayı saran alevlerin sabah saatlerinde söndürülebildiği kaydedildi.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen ve dükkan, ofis ve dairelerden oluşan bina tamamen kullanılamaz hale geldi.