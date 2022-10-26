Tayvan’da tanksavar silah yanlışlıkla ateşlendi: 4 yaralı

Tayvan’ın Hsinchu şehrindeki askeri tesiste tanksavar silahın yanlışlıkla ateşlenmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Tayvan Ordusu Doktrini, Eğitim ve Öğretim Geliştirme Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hsinchu şehrine bağlı Hukou ilçesinde bulunan Ordu Kuzey Test Merkezi personelinin tanksavar silahı denetleme sırasında mekanizmasının aniden çalışması sonucu füzenin ateşlendiği kaydedildi. Kulağından ve gözünden yaralanan 2 asker hastaneye kaldırılırken, olayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer 2 asker revirde tedavi edildi.

Olayın ardından gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat ve denetlemeler durduruldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, ateş alan silahın M72 LAW tipi taşınabilir 66 milimetre güdümsüz tanksavar olduğu belirtildi.