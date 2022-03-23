Tayvan‘da hayvan severlerden protesto

Tayvan’ın Hsinchu kentindeki Leofoo Village eğlence parkı ve konaklama tesisine Meksika’dan 3 yeni zürafanın alınmak istenmesi üzerine hayvan severler, zürafaların ülkeye alınmaması adına protesto düzenleyerek, Tayvan Orman Bakanlığı’ndan bu karara izin verilmemesini istedi.

Tayvan’ın Hsinchu kentinde yer alan Leofoo Village isimli eğlence parkı ve konaklama tesisine Meksika’dan 3 yeni zürafanın alınması istendiğini öğrenen hayvan severler, duruma tepki göstererek Leofoo Village işletmesine karşı protesto düzenledi. Düzenledikleri protestoda hayvan severler, olaya ilişkin Tayvan Orman Bakanlığı’ndan zürafaların ülkeye alınmasına izin vermemesini gerektiğini ifade etti. Arlarında Tayvan Hayvan Eşitliği (TAEA) derneği üyelerinin de bulunduğu hayvan severlerden oluşan topluluk yaptıkları ortak basın açıklamasında, sözü geçen tesisin 2021 yılı Ekim ayında 3 zürafayı Tayvan’a almak için izin başvurusu yaptığını ve Tayvan Orman Bakanlığı’nın kesinlikle bu duruma onay vermemesi gerektiğini kaydetti. Hayvan severler, aynı tesisin 1976 yılından bu yana sürekli olarak hayvan haklarının ihlali konusunda gündeme geldiğinin de altını çizdi. TAEA derneği tarafından yayınlanan raporda, Leofoo Villiage’ın hizmet vermeye başladığı 1979 senesinde Afrika’dan aldırttığı Mısırturnası kuşlarının bir kaza sonucu yanlışlıkla doğaya kaçtığı ve sonrasında bu kuşların üreyerek bugün halen Tayvan habitatına zarar veren istilacı bir tür haline gelmesine neden olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, tesisin 2014’te genetik bozukluğu olan bir kaplana sahip olduğu ve 2015 senesinde de diğer bir zürafanın ziyaretçiler önünde doğum yaptığı ve dünyaya gelen yavrunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu ilk değil

Animal Skies adlı bir dernekte müfettiş Lin Ting-yi ise basın toplantısında söz alarak, son 10 yılda aynı tesiste 8 zürafanın öldüğünü ve bu hayvanların çoğunluğunun 10 yaşından küçük olduğunu aktardı. Lin ayrıca, zürafaların doğal ortamlarında 27 yıla kadar ömürlerinin olduğunu ve burada yaşanan ölümlerin normalin dışında gerçekleşen durumlar olduğuna dikkat çekti. Lin yaptığı açıklamaya ek olarak, Ocak ayında Leofoo Village’de Budingmei isimli 15 yaşındaki bir zürafanın hastalandığını ve bu nedenle öldüğünü de bildirdi.

Hayvan severlerden gelen tepkiler üzerine Tayvan Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise konunun araştırılacağı ve ismi geçen tesise uzmanların gönderileceği kaydedildi. Leofoo Village yönetiminden ise eleştirilere yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.