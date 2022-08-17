Tayland’ın güneyinde en az 17 noktada eş zamanlı saldırı

Tayland’ın güneyinde yer alan Pattani, Yala, Narathiwat bölgelerinde en az 17 noktada kundaklama ve bombalı saldırı gerçekleştirilmesi sonucu 3 sivil yaralandı. Saldırıların eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Tayland’ın güneyinde bulunan Pattani, Yala ve Narathiwat, eş zamanlı kundaklama ve bombalı saldırılarla sarsıldı. Ordu Sözcüsü Pramote Promin yaptığı açıklamada, 3 bölgede çoğunluğu market ve akaryakıt istasyonu olmak üzere en az 17 noktada saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıları üstlenen olmazken, 3 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Tayland’ın güneyindeki karışıklık

Malezya sınırında yer alan 3 bölgede 2004’te başlayan isyandan bu yana 7 bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti. Komşu Songkhla da saldırılara sahne oldu. 2013’te başlayan barış görüşmeleri, ülkedeki siyasi karışıklık nedeniyle ara ara kesintiye uğramıştı.

Saldırılar, Tayland hükümeti ile bu yılın başlarında isyancı grupların en büyüğü, bağımsızlık yanlısı Patani Malay Ulusal Devrimci Cephesi (BRN) arasında korona virüs salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra görüşmelerin yeniden başlatılmasının ardından geldi. Son tur müzakerelerden dışlanan Patani Birleşik Kurtuluş Örgütü (PULO), diyaloğun kapsayıcı olmadığını iddia ederek Ramazan ayı boyunca bombalı saldırılar gerçekleştirmişti. Hükümet tüm gruplarla görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Ayrıca bugün eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılar, tarafların Ramazan ayında şiddetin durdurulması için anlaşma sağlandığı Nisan ayının başından bu yana gerçekleştirilen şiddetli saldırılar oldu.