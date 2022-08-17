Tayland’da keşişlerin duası sırasında tavan çöktü

Tayland’ın kuzeydoğusundaki bir tapınakta keşişler dua ettiği sırada tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tayland’ın Muang bölgesinde bir tapınağın tavanı şiddetli yağışın etkisiyle çöktü. Bu sırada duada olan keşişler can havliyle kaçtı. Panik anları güvenlik kamerasına yansırken, olayda 2 kişi yaralandı.