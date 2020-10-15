Tayland’da hükümet karşıtı gösteriler sırasında acil durum ilan edildi

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta başbakanın istifasının ve monarşi reformunun talep edildiği hükumet karşıtı gösteriler sırasında acil durum ilan edilirken 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesine yasak getirildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejim karşıtı göstericiler, eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın istifası, monarşi reformu ve yeni anayasa talebiyle protesto gerçekleştirdi. Dün alevlenen protestoların ardından Bangkok yönetimi, protestoları bastırmak amacıyla acil durum ilan etti. Yasak, protestocuların Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın ofisinin bulunduğu hükümet binasının dışında kamp kurma girişiminin ardından geldi. "Barış ve düzenin korunması" kapsamında acil önlemlere ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, kararla birlikte başkentte 5’ten fazla kişinin toplanmasına yasak getirildi.

Yasağa aldırış etmeyen protestoculara polis müdahale etti. Acil durum kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20’den fazla kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında protesto liderlerinden Parit Chiwarak, Arnon Nampa ve Panusaya Sithijirawattanakul’un da bulunduğu belirtildi.

Bugün başkentin Ratchaprasong bölgesinde protestocuların acil durum kararlarına rağmen yürüyüş yapacağı duyuruldu.

Dün göstericiler Demokrasi Anıtı’na yakın bir noktada devlet çalışanlarından oluşan kraliyet konvoyuyla karşı karşıya gelmişti. Sarı giysili kraliyet destekçileri de karşıt gösteri düzenlemişti. Gösteriler nedeniyle 15 bin polis görevlendirilmişti.

Hükumet karşıtı protestocular, başbakanın istifası, yeni anayasa ve monarşi reformunun yanı sıra Kral Maha Vajiralongkorn’ın anayasal yetkilerinin kısıtlanmasını, on milyarlarca dolar değerindeki saray hazinesini devretmesini istiyor. Göstericiler 2014 askeri darbesiyle iktidara gelen Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın geçtiğimiz yıl ordunun hakimiyetini sürdürmesini sağlamak için seçimleri manipüle etmekle suçluyor.