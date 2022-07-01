banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

Tayland’da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın tutuklandı

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Suvarnabhumi Havalimanı’nda bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıdığı tespit edilen 2 kadın, Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası’nı ihlal etme gerekçesiyle tutuklandı.

Asayiş 01.07.2022, 18:43
Tayland’da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın tutuklandı

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Suvarnabhumi Havalimanı’nda bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıdığı tespit edilen 2 kadın, Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası’nı ihlal etme gerekçesiyle tutuklandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Suvarnabhumi Havalimanı’nda geçtiğimiz pazartesi günü X-ray’den geçtikleri sırada bavullarında canlı hayvan olduğu tespit edilen 2 kadın, salı günü gözaltına alınmıştı. Yetkililer, bavulda 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 bukalemun ve 20 yılan bulduklarını bildirirken, 2 kadının Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası’nı ihlal etme gerekçesiyle bugün tutuklandığını duyurdu. Bavullarında 109 canlı hayvanı taşıyanların, Bangkok’tan Hindistan’ın Chennai kentine giden 38 yaşındaki Nithya Raja ve 24 yaşındaki Zakia Sulthana Ebrahim olduğu açıklandı.

Öte yandan 2019 yılında, Bangkok’tan Hindistan’ın Chennai kentine giden bir adamın bagajında 1 aylık leopar yavrusu bulunmuş, kişi daha sonra gözaltına alınmıştı.

Yorumlar (0)
30°
açık