Tayland’da batan donanma gemisinde can kaybı 18’e yükseldi

Tayland donanmasına ait batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Tayland donanmasına ait HTMS Sukhothai isimli 105 mürettebatlı donanma gemisi geçtiğimiz Pazar günü Tayland Körfezi’nde batmıştı. Tayland Donanması tarafından yapılan açıklamada, olayda can kaybının 18’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Cenaze töreni düzenlenmişti

Yaşanan kazada hayatını kaybeden 6 asker için Sattahip Askeri Üssünde geçtiğimiz Perşembe günü cenaze töreni düzenlenmişti. Cenazeye Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Choengchai Chomchoengpaet de katılırken, askeri törenin ardından dini tören de düzenlenmişti. Aynı gün yaralı askerlerin bulunduğu hastaneyi de ziyaret eden Başbakan Chan-o-cha, yaralıların durumları hakkında bilgi alırken hasta yakınlarına da moral konuşması yapmıştı.

Tayland Donanma Sözcüsü Pokkrong Monthatpalin, HTMS Sukhothai gemisine ulaşmak için de 100 milyon Baht (yaklaşık 53 milyon YTL) bütçe oluşturulduğunu ifade etmişti. Dalgıçlar tarafından yapılan su altı incelemesinde geminin yalnızca 40 metre derinliğe battığını ve bu nedenle sudan çıkarılması gerektiğini söyleyen Monthatpalin, ayrıca geminin sudan çıkarılma operasyonuna tüm mürettebata ulaşıldıktan sonra başlanacağını belirtmişti.