Tayland’da ayakkabı fabrikasında yangın: 2 yaralı

BANGKOK (İHA) Tayland’ın başkenti Bangkok’taki ayakkabı fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Bang Na-Trat otoyolu kenarında bulunan ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yerel saatle 17.30 sıralarında çıkan yangında, alevler hızla binayı sararak gökyüzünü aydınlattı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın en az 5 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi.

İlk incelemelere göre, yangının fabrikanın giriş katında ve elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı, fabrikadaki kimyasallar nedeniyle kısa sürede etkisini artırdığı tespit edildi. Yangının mesai saatleri bitimine yakın bir zamanda çıkması sonucu yüzlerce işçi yangın merdivenlerinden tahliye edilirken 2 kişi de yaralandı. Tamamen kullanılmaz hale gelen 6 katlı binanın çökme tehlikesine karşı otoyol şeridi trafiğe kapatıldı.