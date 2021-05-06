Tavus kuşu çalan hırsızlar yakalandı

Osmaniye’de Orman İşletme Müdürlüğü’nden tavus kuşu çalan hırsızlık şüphelisi iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde bulunan tavus kuşunun yerinde olmadığı gören personeller durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı yere sevk edildi. Yapılan saha çalışmaları sonucunda tavus kuşunu çalan şahısların F.K. ve M.A. olduğu tespit edildi. Yapılan fiziki takip sonucu şahıslar evlerinde gözaltına alındı. Evlerinde bulunan tavus kuşu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Haklarında adli tahkikat başlatılan F.K. ve M.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk dilecek.