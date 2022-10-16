Tavuk yüklü tır alev alev yandı

Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken alev alev yanan tavuk yüklü tır küle döndü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yangın, D100 Karayolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ökkeş Karabacak idaresindeki 68 ACN 992 plakalı tavuk yüklü tırın çekici kısmında yangın çıktı. Araçtan duman geldiğini gören sürücü tırı sağ şeride park ederek aşağı indi. Sürücünün araçtan inmesinden kısa süre sonra tır alev alev yandı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında tavuk yüklü kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan D100 Karayolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Trafik, tırdaki soğutma işlemlerinin tamamlanmasıyla trafik tek şeritten açıldı.

Olayı anlatan tır sürücüsü Ökkeş Karabacak, “Birden bire alev aldı. Önce koku hissettim. Sağa çekerken araç durdu. Sonra alev topuna döndü” dedi.