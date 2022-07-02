Tavuk hırsızlarının rahat tavrı pes dedirtti: Fark edilince ev sahibine el sallayarak kaçtılar

Batman’da bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesine dadanan hırsızlar, tavukları alıp kaçtı. Hırsızların olay yerinden kaçarken ev sahibi tarafından kovalandığını fark edip el sallamaları pes dedirtti.

Olay, Batman Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesine dadanan hırsızlar, kümeste bulunan 6 tane tavuğu çalıp kayıplara karıştı. Bahçede hırsızları gördüğünü söyleyen Emrah Saygıner isimli vatandaş, hırsızları kovalarken hırsızların çok hızlı koştuğunu ve kendilerine el sallayarak kaçtığını belirtti.

Saygıner, “Komşularımızın tavuklarını çalmıştılar. Peşlerine düştük ama yakalayamadık, çok hızlı koşuyorlardı. Bize el sallayarak kaçtılar. Tabii eşkâllerini belli ettik. Sabahında bizim de tavuklarımızın yerinde olmadığını fark ettik. Aynı hırsızların olduğunu tahmin ediyoruz. 6 tane tavuğumuzu çalmışlar ama vicdanlılarmış yumurtaya oturan bir tavuğumuzu almamışlar, bırakmışlar yerinde. Yetkililerden bu konuya biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte takip ederler” dedi.