Tavuk dürüm 7 öğrenciyi hastanelik etti

Zonguldak’ta okullarında yedikleri tavuk dürümün ardından rahatsızlanan 7 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Şehit Esen Gökalp Proje İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören 7 öğrenci okulda tavuk dürüm yedi, ardından yurtlarında karın ağrısı ve mide bulantısı nedeniyle fenalaştı. Yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, okul yönetimi durumla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan zehirlenen öğrenci sayısının artabileceği iddia edildi.