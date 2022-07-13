Tavşanlı’daki orman yangını kısa sürede söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kara köy yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kara köy yakınlarında bulunan Martlı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline 2 orman işletme arazözü, Tavşanlı Belediye İtfaiye ekipleri ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 100 metre kare orman alanı zarar gördü.

Kara Köy muhtarı İsmail Yerlikaya, "Bir komşunun haber vermesi ile bakmaya geldik. Yangın başladığı anda köye ait yangın söndürme tankerini getirdim. O sırada Orman işletme ekipleri gelmiş söndürmüşler. Buralara piknik için gelenler oluyor. Bu kişilerin çok dikkat etmeleri gerekir, ateş yakmamaları gerekir" dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlattı.