Tavşanlı’da usulsüz yazdırdıkları renkli reçeteleri satan iki şüpheli tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların bilgisi dışında temin ettikleri T.C. kimlik numaralarına renkli reçeteli ilaçları yazdırarak eczanelerden alıp uyuşturucu bağımlılarına tane olarak sattıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tavşanlı’da görevli bazı kamu görevlilerinin, vatandaşların bilgisi dışında temin ettikleri T.C. Kimlik numaralarına renkli reçeteli ilaçları yazdırarak eczanelerden aldıkları, bu ilaçları Tavşanlı ilçesi köy ve mahallelerinde uyuşturucu bağımlılarına tane olarak fahiş fiyattan sattıkları bilgisine ulaşıldı. Suçun ortaya çıkartılması ve suçluların deşifre edilmesine yönelik E.G. (63 ), M.O. (36) ve F.E. (36) isimli şahıslar hakkında planlı faaliyet çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde Tavşanlı ilçe merkezinde şüpheli şahısların ev ve iş yerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli F.E.’nin 6 Mayıs 2022 tarihinde başka bir suçtan dolayı Tavşanlı Kapalı Cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilirken, tüm şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde farklı kişilere ait kimlik belgeleri ile farklı kişiler adına düzenlenmiş e-reçeteler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. ve M.O çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.