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Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 15.03.2022, 19:54
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde bulunan Muhsin A. idaresindeki 16 AAY 781 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan Tunçbilek istikametindeki yola çıkmakta olan Ali O. (77) İdaresindeki 43 U 5880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Muhsin A. (67) ve araçta yolcu olarak bulunan Nuriye O. (77) ve diğer araçtaki yolcu Arife A. (61) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.