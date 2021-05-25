Tavşanlı’da orman yangını

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Yaylacık Ormanları Sazak mevkiinde yangın çıktı. Yaylacık kule görevlilerinin dikkati üzerine yangın mahalline bir ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, bir orman işletme arazözü ve Tavşanlı Belediyesine ait su tankerleri ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında 1.5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Jandarma yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor.