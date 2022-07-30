Tavşanlı’da akü hırsızı tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri akü hırsızını gözaltına alındıktan sonra zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta cuma ve cumartesi günü açılan halk pazarında satış yapabilmek için malzemeleri kamyonlarla getiren pazarcı esnafı, sabah uyandığında akülerinin olmadığını fark etti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri arka arkaya gelen akü hırsızlıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Emniyet birimleri, 48 saatlik kamera incelemeleri sonucunda aküleri çalan şüpheli şahısların il merkezinden gelen bir erkek ve bayan olduğunu tespit etti. Asayiş ekipleri kimlikleri tespit edilen şahısların tekrardan hırsızlık amaçlı gelebileceklerini düşünerek beklemeye geçti. Şüpheli şahısların gelmiş oldukları aracın plakasını kara listeye alan ekipler araç ilçeye girer girmez yakaladı. H.İ.E. olduğu tespit edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüpheli kişi Tavşanlı Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar eden şüpheli kadının aranma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.