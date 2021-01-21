Tavanı çöken ahırın içindeki hayvanlar telef oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde, ahırın tavanı çöktü. Olayda enkaz altında kalan 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Uludere’ye bağlı Dağdibi köyünde aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile bir ahırın tavanı çöktü. Sabah hayvanlarına yem vermek için dışarı çıkan Hüseyin Sak, ahırın yıkıldığını görünce köylülerden yardım istedi. Köylüler küreklerle enkazı temizlemeye çalıştı. Ahırda bulunan 8 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Hayvanların sahibi Hüseyin Sak, "Köyümüzde yaklaşık bir haftadır kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Hayvanlarımızı bu süreçte ahırda besliyoruz. Dün akşam hayvanların yemini verdim eve gittim. Sabah geldiğimde ise dam hayvanların üzerine çökmüştü. Köylülerden yadım istedim geldiler temizledik. 8 hayvanım telef oldu. Dam toprak ve kütük olduğundan sadece 8 tane telef oldu yoksa hiçbiri kurtulamazdı" dedi.