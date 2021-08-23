banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fırtına 2'de 2 yaptı
Fırtına 2'de 2 yaptı
Oğuzhan Uğur'a Afgan mülteci soruşturması!
Oğuzhan Uğur'a Afgan mülteci soruşturması!
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Dünyanın en zenginleri listesi değişti

Tavaklı’daki orman yangını kontrol altında

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 1 ay içerisinde 9’uncu kez çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Asayiş 23.08.2021, 18:42
Tavaklı’daki orman yangını kontrol altında

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 1 ay içerisinde 9’uncu kez çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9’uncu kez orman yangını çıktı. Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

2 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık