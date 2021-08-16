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Tavaklı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Asayiş 16.08.2021, 02:20
Tavaklı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde söndürülen orman yangını yeniden başlamıştı. Dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile Geyikli ve Ezine Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bir gün içerisinde 3, 10 gün içerisinde ise 8’nci kez çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına köylüler de destek verdi.
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