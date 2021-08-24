Tavaklı’daki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede 1 ay içerisinde 10’uncu kez orman yangını çıktı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 10’uncu kez orman yangını çıktı. Alemşah ile Tavaklı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 1 uçak, 7 helikopter, 6 arazöz, Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçları ve 64 personel yangına müdahale ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.