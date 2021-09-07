banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Akar'dan terörle mücadele mesajı
Akar'dan terörle mücadele mesajı

Tatvan’da yolcu otobüsü şarampole uçtu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu kazanın şokunu yaşayan 2 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 07.09.2021, 14:41
Tatvan’da yolcu otobüsü şarampole uçtu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu kazanın şokunu yaşayan 2 yolcu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan ilçesine bağlı Köprücük köyü mevkisinde meydana geldi. Van’dan Yalova’ya giden Bestvan Turizm’e ait yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kaza sonrası bölgeye jandarma, 112 Asil Servis, AFAD ekibi ve vinç sevk edildi. Kazanın şokunu yaşayan 2 yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0