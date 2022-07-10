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Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 10.07.2022, 19:49
Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Ahlat karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 49 AAD 333 plakalı kamyonet ile 26 ACG 047 plakalı Hyundai Tucson marka cip çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

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