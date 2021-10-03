banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Tatvan’da örtü yangını

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Andar Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Asayiş 03.10.2021, 18:44
Tatvan’da örtü yangını

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Andar Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Tatvan-Van karayolunun 30’ncu kilometresinde yer alan Reşadiye köyü yakınındaki Andar Dağı eteğinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangınında kaplumbağa başta olmak üzere bazı canlılar telef olurken, büyük uğraşlar sonucu alevler söndürüldü.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P