Tatvan’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Van’dan Muş’a gitmekte olan 49 AJ 671 plakalı Opel marka otomobil ile, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UF 3906 plakalı Volkswagen marka transporter araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan İsmail T., Ferhat T., Ceylan T. yaralanırken, 74 yaşındaki Keve Toksun ise hayatını kaybetti. Araçta sıkışan yaralılar bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kurtarılarak, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3’ü aynı araçta biri de transporter sürücüsü 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.