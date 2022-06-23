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Tatvan’da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde otluk ve tezek yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 23.06.2022, 20:56
Tatvan’da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde otluk ve tezek yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Dibekli köyünde vatandaşlar tarafından kışın sobalarda yakılmak için toplanan tezek yığını bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede ot ve tezek yığınını saran alevler köyde paniğe neden oldu. Otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu Tatvan İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan İtfaiye ekipleri, yangını rüzgârın etkisiyle daha fazla büyüyüp yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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