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Tatlıses araçtan çıkarıldı
Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Tatlıses’e ambulansta sağlıkçılar müdahale ediyor.
Asayiş 25.08.2022, 12:24
Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Tatlıses’e ambulansta sağlıkçılar müdahale ediyor.
Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır hasar alan araç içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses kurtarıldı.
Bu arada, bölgeye gelen çok sayıda kişi, kaza yerinde görevini yapmak isteyen basın mensuplarına saldırıp zorluk çıkardı. Şu anda bölgede bulunan gazeteciler, görüntü ve fotoğraf almalarını engelleyen grup nedeniyle zorluk yaşıyor.
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