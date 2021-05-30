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Tatlı ustası tabancayla kendini vurdu

Samsun’da bir tatlı ustası tabancayla kendini vurdu.

Asayiş 30.05.2021, 17:36
Tatlı ustası tabancayla kendini vurdu

Samsun’da bir tatlı ustası tabancayla kendini vurdu.

Olay, Samsun Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatlı ustası olduğu öğrenilen 33 yaşındaki A.K. evinin yatak odasında tabancayla kendini kafasından vurdu. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan A.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.K.’nin Erzincan’da tatlı ustası olarak çalışırken ailesi ile birlikte Samsun’daki babasının yanına geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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