Tatile gelen genç boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya’nın Kocaali ilçesine tatile gelen 25 yaşındaki genç, girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekibi tarafından kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yalı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Enes B. (25) tatil için Kocaali’ne geldi. Öğle saatlerinde suya giren 25 yaşındaki genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin dalgalarla boğuştuğunu gören bölgedeki cankurtaranlar müdahale etti. Sudan çıkartılan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında Enes B., Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.