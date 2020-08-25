banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Karikatür Yarışması sonuçlandı
Karikatür Yarışması sonuçlandı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Tatile geldiği 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü

KUŞADASI’NDA TATİL İÇİN GELDİĞİ OTELDE FUTBOL OYNARKEN KALE DİREĞİ BAŞINA DÜŞEN GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ.

Asayiş 25.08.2020, 11:04
3
Tatile geldiği 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde futbol oynarken kale direği başına düşen Edirneli genç ölümden döndü. Ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 21 yaşındaki tatilci, Aydın’da kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Göksel K., ailesiyle birlikte tatil için Edirne’den Kuşadası’na gelerek, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Otelin içinde bulunan futbol sahasında arkadaşlarıyla birlikte şut çekme yarışması yapan Göksel K. bu sırada asıldığı kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İddiaya göre düzgün monte edilmeyen kale direğinin üzerine düşmesi sonucu başından ağır yaralanan genç tatilci, önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Göksel K. durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alındı. Üç saat süren başarılı bir ameliyat geçiren genç tatilci, 4 gün daha yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte normal servise alındı.

Genç tatilcinin babası Mustafa K., oğlunun ölümden döndüğünü belirterek, “16 Ağustos tarihinde tatil için ailemle birlikte Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otele geldik. Oğlum otele ait futbol sahasında şut çekme yarışması yaparken düzgün monte edilmeyen kale direği kafasına düştü ve ağır yaralandı. Çok zor anlar yaşadık. Kuşadası’nda cihaz arızalı olduğu için Aydın’a sevk edildik. Aydın’da başarılı bir operasyon ile doktorlar oğlumu hayata döndürdü. Bu süre zarfında Aydın’da doktorlar, çalışanlar bizlere çok yardımcı oldu. Kuşadası’na ailece tatil için gelmiştik, başımıza gelmeyen kalmadı. Herkes yardımcı oldu ancak kaldığımız 5 yıldızlı otelin bir tek yetkilisi bile geçmiş olsun diye de aramadı. Otelden şikayetçiyiz. Sağlık işlemlerimizin ardından otelle ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25