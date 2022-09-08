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Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz’a gözyaşı
Samsun’dan ailesi ile birlikte tatile gittiği Muğla’da havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi.
Asayiş 08.09.2022, 10:33
Samsun’dan ailesi ile birlikte tatile gittiği Muğla’da havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 4 yaşındaki Yavuz Sami Ceylan ailesi ile birlikte gittiği Muğla’nın Fethiye ilçesinde havuzda boğuldu. Yavuz Sami Ceylan’ın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi. Ceylan, Vezirköprü ilçesi Sanayi Camisi’nde bugün saat 10.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’deki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
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