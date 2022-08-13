Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kıyıya yakın noktada batan tekne, meraklı tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Kimi tatilciler tekneyi cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı tatilcilerse şişme deniz yatağı ve yüzerek yanına kadar gittikleri teknenin durumunu yakından inceledi. Cankurtaranlar ise ikinci bir kaza olmaması için sık sık tatilcilere tekneye yanaşmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Konyaaltı ilçesi Büyük Çaltıcak Plajı’nın yaklaşık 30 metre açığında 5 metre uzunluğundaki sürat teknesini demirleyen Hünkar D., geri manevra yaptığı sırada tekne su almaya başladı. Bunu fark eden Hünkar D., hemen dümeni kıyıya doğru kırdı. Hızla su alan tekne ardından batmaya başladı. Olayı gören kıyıdaki cankurtaranlar tekne sahibinin yardımına koştu. Cankurtaranlar ve Hünkar D., teknenin batmaması için büyük çaba sarf etse bile başarılı olamadı. Tekne sahibi Hünkar D., cankurtaranlar tarafından kıyıya getirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknenin batmasını önlemeye çalışırken omuzundan yaralanan bir cankurtaran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı Hünkar D., yara almadan atlatırken, teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

“Motoru tekneye göre çok yüklüydü”

Cankurtaranlardan Özgür Ağar, iskelede görevini yaparken teknenin battığını fark edip yardıma koştuğunu belirterek, “Çok su alıyordu. Motoru tekneye göre çok yüklüydü. Geri geri giderken direk içeriye su aldı. Abiyi biz kurtardık. Ardından deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi”

Şişme deniz yatağı ve yüzerek teknenin yanına gittiler

Olan biteni meraklı gözlerle izleyen sahildeki bazı tatilciler ise, cep telefonlarıyla kayda girdi. Bazı tatilciler şişme deniz yatağı ve yüzerek yanına kadar gittikleri teknenin durumunu yakından inceledi. Cankurtaranlar ise ikinci bir kaza olmaması için sık sık tatilcileri tekneye yanaşmaması konusunda uyardı.