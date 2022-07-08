Tatilciler Bolu Dağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşturdu.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler arife gününde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.