Tatil yolunda rahatsızlanarak hayatını kaybeden minik Ece toprağa verildi

Belçika’dan Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi ailenin 6 yaşındaki kızları Ece Melisa Mercankaya, İzmir’in Gaziemir ilçesinde ailesiyle yemek yedikten sonra Aydın’ın Didim ilçesine doğru giderken yolda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 günlük yaşam savaşını kaybeden minik Ece, memleketi Manisa’da gözyaşları içerisinde toprağa verilirken hem hastane hakkında hem de lokanta hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Belçika’da yaşayan gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçtiğimiz 13 Nisan Çarşamba günü Aydın’ın Didim ilçesinde tatil yapmak üzere önce İzmir’e geldi. İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir restoranda yemek yiyen Mercankaya ailesi, yemeğin ardından Aydın’ın Didim ilçesine hareket etti. Mercankaya çiftçinin çocukları 6 yaşındaki Ece Melisa ile 4 yaşındaki Ege ve anne Hasret Mercankaya yolda rahatsızlandı. Baba Cihan Mercankaya, rahatsızlanan eşi ve 2 çocuğunu Didim Devlet Hastanesine götürdü.

İddiaya göre burada yapılan muayenenin ardından aile taburcu edilirken, Ece Melisa ile Ege’nin rahatsızlıklarının devam etmesi nedeniyle aile tarafından yeniden Didim Devlet Hastanesine getirildi. Tekrar yapılan muayenenin ardından teşhis konulamayan 2 çocuk yeniden taburcu edildi. Çocukların durumlarının kötüleşmesi sonrası aile çocuklarını ilk olarak önce Didim Devlet Hastanesine ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada durumu ağırlaşan Ece Melisa, 18 Haziran’da hayatını kaybederken kardeşi Ege ise Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ege Mercankaya’nın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan Didim Devlet Hastanesi görevlileri ile lokanta hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Acılı baba olayı anlattı

Yaşananları anlatan acılı baba Cihan Mercankaya, “Optimum Alışveriş Merkezindeki Kayseri Mutfağında yemek yedik. Yemekten sonra kusmaya başladılar. 3 defa acile götürdüm ama acil servis bizi hep eve gönderdi. 4 defa acile götürdükten sonra 17 Nisan Pazar günü bizi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Orada yoğun bakıma alındı kızım 12 saat sonra da öldü. Oğlum da aynı şekilde yoğun bakımda 35 saattir makinelere bağlı bir şekilde yaşıyor. Onu da sevk etmediler ben kendim hastaneden alıp Ege Üniversitesine götürdüm. Taburcu ettiler benim çocuğumu 2 saat sonra yoğun bakıma alındı. Didim Devlet Hastanesinden şikayetçiyim” dedi.

“Bize ‘çocuğun iyi’ dendi ama çocuğum öldü”

Hastanenin çocuğunu taburcu ettiği iddiasında bulunan baba Mercankaya, “Karnıyarık ile köfte ve patates yemiştik. Ben karnıyarık yemedim ama onlar yedi. Bana bir şey olmadı. Başka da bir şey yemedik. Söke yolundayken kızım oğlum ve eşim rahatsızlandı. Eşime ilaç verdiler o kurtuldu. Çocuklarıma ilaç vermediler 3 gün boyunca bizi taburcu ettiler. Benim kızımı kurtarabilirlerdi. Arabamız vardı, bizi yönlendirselerdi giderdik. Bize ‘çocuğun iyi’ dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı benim kızım bir rahatsızlığı yoktu” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Melisa için memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende güçlükle ayakta duran Cihan ve Hasret çiftçi sıklıkla çocuklarının tabutu başına gelerek öptü. Minik Ece, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

(AY-