Tatil yolunda kaza: Motosikletli genç hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşıyla tatile giden bir genç, kontrolden çıkan motosikletinin devrilerek duvara çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara kara yolu üzeri kırsal Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bekir Yorulmaz (32) beraberindeki arkadaşı Muratcan H. (26) ile ayrı motosikletlerle tatil için İstanbul’dan Antalya’ya yola çıktı. Bekir Yorulmaz yönetimindeki 34 CAH 456 plakalı motosiklet, İnegöl’ün Güneykestane mahallesi mevkiinde virajda kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklenerek istinat duvarına çarptı. Kazayı fark eden 34 GK 2549 plakalı motosikletin sürücüsü Muratcan H. da heyecanla motosikletini devirdi. Kaza sonucu 2 motosikletin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Bekir Yorulmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat H. ise tedavinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.