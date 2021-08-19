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Tatil yolculuğu faciayla bitti: anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti

Kayseri’de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık’ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Asayiş 19.08.2021, 12:01
Tatil yolculuğu faciayla bitti: anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti

Kayseri’de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık’ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Kahramanmaraş’tan Nevşehir’in Kozaklı ilçesine tatile giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 8 kişi yaralanırken, anne Şerife Badem, kızları Fatma Badem ve Şerife Badem hayatını kaybetti. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz anne ve kızlarının cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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