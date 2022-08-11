Tatil ile trafik yoğunluğu da kazalar da arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yılın ocak-temmuz dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Ülke genelinde bin 180 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 158 bin 22 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. 7 aylık dönemdeki kazalarda İstanbul’da 68, İzmir ve Ankara’da 48, Bursa’da ise 37 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın 7 aylık bölümüne dair trafik kazası bilançosunu ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaştı. Resmi verilere göre, geçtiğimiz temmuz ayında ülke genelinde meydana gelen 41 bin 763 trafik kazasında 260 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 30 bin 297 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Ocak - Temmuz döneminde ülke genelinde meydana gelen 268 bin 814 kazada ise bin 180 kişi öldü, 158 bin 222 kişi yaralandı. Kazalardan 462’si ’Hayvana çarpma’, 12 bin 325’i ’Yoldan çıkma’, 853’ü de ’Araçtan insan düşmesi’ sonucu vuku buldu. Kontrolden çıkan 947 araçta park halindeki otomobillere çarparak kazaya sebebiyet verdi.

Kazalardan 12 bin 51’ine yayalar, 2 bin 931’ine araç kusurları, 486’sına yol kusurları ve bin 760’ına yolcu kusurları sebebiyet verdi. Şerit ihlali yapan 11 bin 39 sürücü kazaya davetiye çıkardı. 7 aylık dönemde ’Kırmızı ışık ihlali’ yapan 3 bin 319 sürücü de yaralamalı ve ölümlü kazaya karışarak ocak söndürdü. 907 sürücü alkollü araç kullanırken 999 sürücü de aşırı hız yaparken ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı.

Yılın ilk 7 aylık döneminde İstanbul’da, 68, İzmir’de 46, Ankara’da 48, Bursa’da 37 kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybetti. Bursa’da 695 kaza meydana gelirken 6 kişi hayatını kaybetti, 995 kişi de yaralandı. Şehirde bir aylık dönemde bin 87 de maddi hasarlı trafik kazası vuku buldu. Yılın 7 aylık döneminde Bursa’da 4 bin 17 yaralamalı kaza meydana geldi, 37 kişi öldü, 5 bin 611 kişi yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kendi aralarında anlaşmaya vardığı maddi hasarlı kazaların verilere dahil olmadığını duyurdu.

Öte yandan yapılan sıkı denetimlere rağmen kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik cezai işlemler de hız kesmedi. Yılın 7 aylık döneminde kural ihlali yapan 12 bin 197 bin 153 araç sürücüsüne ceza kesildi. Alkollü araç kullanan 112 bin 978 sürücüye de işlem yapıldı.